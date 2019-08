Spazzamento e lavaggio di via Cairoli, rimozione forzata per le auto in sosta

Gela. Rimozione forzata e divieto di sosta nella notte tra l’1 ed il 2 agosto per consentire la pulizia e lo spazzamento straordinario di via Cairoli. Lo ha comunicato il settore Ambiente del Comune, che ha previsto l’attività di spazzamento meccanico e lavaggio di tutta la via Cairoli, nel tratto che procede dall’incrocio di via Cocchiara sino all’incrocio con via Trieste.

E’ dunque necessario evitare la sosta delle macchine che si trovano posteggiate lungo il percorso del tragitto che dovrà effettuare l’automezzo . Il servizio di spazzamento è previsto dalle 6 sino a completamento dell’attività nel corso della mattinata.