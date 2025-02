Special Olympics, passaggio della fiaccola a Palermo: Scuvera, “darò sempre il mio contributo”

Palermo. Oggi, in Piazza Ruggero Settimo a Palermo, si è tenuta la Special Olympics Community Run, un evento che ha visto il passaggio della fiaccola olimpica e l’accensione del tripode, simbolo di inclusione e partecipazione. “Questa straordinaria manifestazione si è svolta in contemporanea in venti città italiane, unendo l’intero Paese in un unico messaggio di solidarietà attraverso lo sport. Ringrazio il Direttore Natale Saluci e il Lions Club Sicilia Centro, con l’avvocato Angelo Gaccione, per avermi coinvolto in questa iniziativa, permettendomi di dare il mio contributo all’organizzazione”, dice il deputato Ars Salvatore Scuvera.