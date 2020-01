“Specificità del territorio e rispetto delle regole per rilancio agricolo”, commissione lavora a regolamento

Nel corso del confronto, Emilio Giudice, che da anni chiede il rispetto di norme come quelle contenute nel piano di gestione, ha puntato anche sulla necessità di sanzioni quando le discipline già in vigore vengono sistematicamente violate. La commissione, tra le altre cose, ha avviato un monitoraggio sulla gestione delle fonti idriche. “Un territorio così vasto – aggiunge Faraci – non trova mai la disponibilità idrica necessaria. L’acqua c’è, sono i progetti ad essere bloccati da anni. Così, stiamo raccogliendo dati e documentazione utile per risalire alle cause di ritardi enormi, come quelli per gli interventi alla diga Cimia. Ci sono ancora troppi guasti sulle linee e un intero comparto rischia di saltare, perché non riesce ad avere acqua”.