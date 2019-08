Residenti “ostaggio” di una baby gang a Sperone

Gela. Schiamazzi notturni, muri imbrattati, rifiuti abbandonati, auto danneggiate e minacce continue. Sono esausti i residenti del quartiere Sperone, da anni sono ormai vittime di una gang che intimorisce chiunque si opponga alla loro presenza. Pochi giorni fa gli abitanti di Via Pisa, via Filippo Morello e dei vicoli adiacenti hanno, infatti, presentato un esposto alle massime autorità di controllo e sicurezza, dal Prefetto alla Procura, dalle forze dell’ordine al sindaco, per porre fine alla situazione di disturbo della quiete pubblica che si protrae da tempo. Non è una novità, il continuo via vai di gente a qualsiasi ora del giorno e della notte e di gruppi di ragazzi che creano danni a tutto ciò che si trovi alla loro portata, al punto da creare problemi alla viabilità oltre che generare uno stato di ansia e preoccupazione negli abitanti della zona. E chi si ribella viene picchiato. Sarebbe successo, a loro dire, la settimana scorsa quando un giovane, stanco di vedere un ragazzo scorrazzare per le viuzze del centro, lo ha rimproverato. Pochi minuti dopo è tornato con un gruppo di bulli che avrebbero aggredito il giovane che risiede nella zona. Ecco perché temono per la propria incolumità. Su alcuni muri è comparsa anche la scritta “cosa nostra”, quasi a voler determinare un proprio dominio sulla zona interessata.