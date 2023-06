Spese all’Ars regolari, assolto Donegani: “Sono stato sempre sicuro del mio operato”

Gela. Assolto, insieme ad altri due ex deputati regionali. Il giudice del tribunale di Palermo ha emesso una decisione favorevole per Miguel Donegani, all’epoca dei fatti parlamentare Ars del Pd e oggi tra i fondatori del movimento “Progressisti e rinnovatori”. “Il fatto non sussiste”, con questa formula si è chiuso il giudizio. Donegani, Franco Mineo e Giuseppe Greco, erano stati rinviati a giudizio cinque anni fa. La difesa dell’ex parlamentare locale, sostenuta dal legale Joseph Donegani, non optò per riti alternativi, proprio con l’intenzione di chiarire i fatti in giudizio. Gli venivano contestate presunte anomalie nella gestione di somme del gruppo parlamentare dem all’Ars. Secondo le accuse iniziali, una parte dei fondi venne destinata a spese personali. Una ricostruzione che Donegani e la difesa hanno sempre respinto, al pari degli altri imputati. Non ci fu mai alcun uso illegittimo delle somme, è stato ribadito in aula dalla difesa dell’ex parlamentare. Il giudizio si è chiuso con l’assoluzione.