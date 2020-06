Spiagge invase dai bagnanti, niente regole e distanziamento sociale

Gela. Distanziamento sociale? Difficile trovarlo, tanta è stata la voglia della prima abbronzatura. La domenica di sole e senza vento ha stimolato migliaia di gelesi a riversarsi sul nostro splendido litorale. E stamattina l’arenile, dall’ex lido La Conchiglia e fino a Macchitella, è stato “invaso” da bagnanti vogliosi del primo giorno vero di mare. Aperti tutti gli stabilimenti balneari, che hanno rispettato le limitazioni imposte dal DPCM.

Un’indagine indica che il 32,4% degli italiani non sa con certezza quali siano le regole da rispettare in riva al mare; il 30,1% non è sicuro di poter rispettare il distanziamento in spiaggia o sa già che non riuscirà a farlo. Nel nostro litorale il problema non sembra porsi. Gli spazi ci sono ma in pochi si preoccupano di rispettare le distanze. Tante le perplessità.

I bagni al mare si possono fare senza rischi di contagio ma a distanza gli uni dagli altri. In spiaggia i bagnanti dovranno portare la mascherina quando il distanziamento è difficile da mantenere, per avere accesso agli stabilimenti sarà misurata la temperatura a ospiti e personale. Il distanziamento deve essere di almeno 1 metro tra persone che non appartengono allo stesso nucleo familiare, e in ogni circostanza anche durante la balneazione. Resta la responsabilità di vigilanza sul distanziamento dei bambini.

La pulizia, con regolarità almeno giornaliera, riguarda tutte le superfici, gli arredi delle cabine e le aree comuni; va fatta in modo regolare e frequente la sanificazione delle attrezzature (sedie, sdraio, lettini, inclusi galleggianti e natanti), oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo delle strutture come cabine-doccia singole e spogliatoi quando non sia possibile assicurare una disinfezione tra un ospite e l’altro. Ai bagnanti verranno forniti disinfettanti per l’igiene delle mani, mentre il personale dovrà essere dotato di dispositivi di sicurezza personale (mascherine, schermi facciali, guanti) e dovrà utilizzarli obbligatoriamente in caso di contatti ravvicinati con i bagnanti. Le mascherine dovranno essere smaltite con i rifiuti indifferenziati. Cartelloni e locandine indicheranno le regole comportamentali.