“Spiagge sporche, altro che turismo!”, Scerra: “Solo disorganizzazione amministrativa”

Gela. “Le spiagge devono essere pulite almeno una volta al giorno”. Il consigliere comunale Salvatore Scerra si rivolge ancora una volta all’amministrazione comunale e vede il turismo in città come un lontano “miraggio”. “Come da consuetudine, l’amministrazione comunale, in persona del sindaco, deve essere pubblicamente richiamata ai suoi doveri perché non è ancora partito il servizio di pulizia delle spiagge. Si parla tanto di resilienza negli ultimi tempi, la spinta che a livello mondiale deve stimolare le pubbliche iniziative per la ripresa economica che, in territori come il nostro, dovrebbe partire dal turismo. Turismo – dice Scerra – una parola mortificata nella nostra città dalla disorganizzazione amministrativa. Il sole, il mare, la spiaggia, il lungomare per alcuni fonte di arricchimento, economico e sociale, per noi è emblema di criticità. Si riempiono la bocca in campagna elettorale con slogan del tipo “Gela meta turistica” ma, è questo il modo?”. In più occasioni, Scerra ha richiamato l’attenzione dell’amministrazione comunale, proprio su quello che dovrebbe essere un punto di forza, ovvero la costa e le spiagge.