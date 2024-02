Sponsorizzazioni fittizie per Atletico Gela e Heraclea, cadono le accuse: tre assoluzioni

Gela. Non furono operazioni inesistenti per raggirare il fisco. Il giudice Miriam D’Amire ha pronunciato assoluzioni nel merito per i tre imputati che rispondevano di diversi fatti, tutti collegati a presunte sponsorizzazioni sportive ritenute fittizie. Gli accertamenti si concentrarono sulle società locali Atletico Gela, Heraclea volley e Basket Gela. Era già stata stralciata la posizione dell’allora vertice della compagine cestistica. L’assoluzione è stata pronunciata per il professionista etneo Giuseppe Giaccone (nei suoi riguardi la richiesta di condanna era a due anni di reclusione), per l’imprenditore Cristian Paradiso (alla guida dell’Atletico Gela) e per Mario Invincibile, all’epoca riferimento societario della società di volley Heraclea. Gli approfondimenti riguardarono il ruolo di sponsor dello stesso Giaccone, difeso dai legali Attilio Floresta e Piero Ciarcià. L’inchiesta toccò il periodo ricompreso tra 2009 e 2014. Secondo le accuse, venivano emesse fatture per operazioni inesistenti. I legali di difesa, per Paradiso l’avvocato Joseph Donegani e per Invincibile i legali Antonio Gagliano e Gaetano Eterno, hanno invece ribadito che ci furono attività concrete di sponsorizzazione anche durante i match delle formazioni locali. I difensori di Giaccone hanno insistito soprattutto sulla movimentazione dei conti bancari del professionista che proverebbero i pagamenti.