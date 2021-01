Sport cittadino in lutto, morto Angelo Pasqualino: è stato pioniere del bench press

Gela. Una vita dedicata allo sport e ai più in difficoltà. Se n’è andato prematuramente Angelo Pasqualino. A soli cinquantasei anni, non ce l’ha fatta a vincere la gara più importante, quella per la vita. Una grave malattia lo ha sopraffatto, nonostante anche questa volta abbia lottato senza mai demordere, così come faceva nelle competizioni di bench press, sollevando pesi sempre maggiori, tanto da diventare uno degli specialisti di questa disciplina, che fa della forza e della cura del corpo condizioni imprescindibili per competere ad alti livelli.