Sport, solidarietà e integrazione, ritorna la “Piccoli passi Aba cup”

Gela. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per la seconda edizione della “Piccoli passi Aba cup”, un evento sportivo inclusivo organizzato dalla APS Piccoli Passi. L’appuntamento è fissato per il 29 marzo presso il Club Vela, a partire dalle ore 9:00, per una giornata dedicata allo sport, alla solidarietà e all’integrazione sociale.

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna con un programma ancora più ricco, coinvolgendo bambini, atleti e famiglie in un’esperienza che unisce competizione, divertimento e sostegno alle persone in difficoltà.

L’evento vedrà la partecipazione di diverse squadre, tra cui la Asd Real Gela e la Minibasket School, che porteranno in campo i loro Pulcini e Aquilotti per un allenamento speciale seguito da una partita inclusiva. Un’occasione per dimostrare come lo sport possa abbattere barriere e favorire l’integrazione.

A rendere ancora più speciale la giornata sarà la presenza dello Studio Posturale Pilates, che offrirà una sessione di Dance Ability, un’attività pensata per valorizzare il movimento come strumento di espressione e inclusione.

L’evento sarà impreziosito da un quadrangolare di beneficenza, in cui le squadre si sfideranno nel segno della solidarietà. Ma non solo, anche i più piccoli avranno il loro spazio, grazie a un’area dedicata con animazione, educatrici specializzate e gonfiabili, per una giornata di svago e divertimento.