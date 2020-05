Sposarsi con la mascherina, ecco le prime nozze ai tempi del Coronavirus

Come si dice in questi casi, il cuore va oltre gli ostacoli e la dimostrazione è la scelta di dirsi sì per la vita anche in questi tempi difficili, così i due promessi sposi hanno coronato il proprio sogno d’amore durante l’emergenza sanitaria, indossando mascherine che però sono scivolate al momento dell’immancabile bacio.

Impossibile, per ora svolgere la festa con gli amici e il resto dei familiari. Ma il momento per ritrovarsi tutti assieme ci sarà ed è solo rimandato, anche perché il sogno di Aurora è sposarsi in Chiesa con un bell’abito da sposa.

Per entrambi per ora il ricordo di un mercoledì speciale dove l’amore ha vinto su tutto anche sul virus. E nella stessa mattinata si sono sposati anche Vincenzo Decorato e Eleonora Cantaro.