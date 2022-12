Sprint finale progetti “Patto per il Sud”, individuata azienda per i lavori di via Tevere

Gela. Nonostante la crisi politica in atto, gli uffici del settore lavori pubblici sono impegnati nel rush finale per attivare le procedure di gara dei progetti del “Patto per il Sud”. Quella di fine mese è una scadenza decisiva per evitare di perdere i finanziamenti. Si sta procedendo a tappe forzate, anche se le risorse di personale sono sicuramente sottodimensionate. Diversi procedimenti sono stati conclusi, così come era stato indicato nel cronoprogramma definito dall’ex assessore Romina Morselli. Nelle scorse ore, la commissione di gara, costituita in sede Urega, ha individuato l’azienda aggiudicataria dei lavori per la riqualificazione di via Tevere, un altro appalto che era rimasto in bilico ma che è stato recuperato dal settore e dall’amministrazione comunale. La valutazione condotta sulle offerte presentate ha portato alla scelta della Silva costruzioni srl. Il ribasso proposto dall’azienda di Partinico è del 27,67 per cento. Seconda, invece, la Luican group di Mussomeli, con un ribasso del 25,15 per cento. L’importo complessivo dei lavori si aggira intorno ai 750 mila euro.