Srr4, bilancio approvato all’unanimità: su cda si deciderà in seguito, per ora rimane invariato

Ieri, il sindaco Di Stefano è tornato a chiedere un potenziamento del servizio di pulizia, in attesa di un cronoprogramma da Impianti Srr, l’in house controllata dalla Srr4 che gestisce il servizio in città. C’è sicuramente l’iter in corso per l’eventuale ampliamento della discarica Timpazzo, confermato dal governo regionale con fondi Fsc per circa 32 milioni di euro. Rimane inoltre aperto l’aspetto delle mitigazioni ambientali che dovrebbero toccare al Comune di Gela, per la presenza sul territorio cittadino dell’intera impiantistica. Uno dei passaggi dirimenti è il rapporto con l’Ato Cl2 in liquidazione. Buona parte dei sindaci della Srr4, fino a qualche mese fa, ha continuato a premere sul tasto del trasferimento degli asset e dei rapporti giuridici proprio alla società di regolamentazione. Non è chiaro, infine, quale potrà essere il futuro del sistema di compostaggio di Brucazzi, fermo da mesi e di proprietà dell’ambito.