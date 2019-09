Srr4 chiede relazione su gare deserte, avvio Tmb può slittare: Pierobon vuole passaggio impianti

Gela. Anche la seconda procedura per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non ha dato esito. Non ci sono state offerte. Allo stato attuale, la campana Tekra continua a gestire l’appalto in proroga e la situazione non è certo delle più semplici. L’assemblea della Srr4 ha chiesto al rup del procedimento di presentare una relazione tecnica. I sindaci dell’ambito vogliono capire come poter sbloccare questa stasi. “Ci è stata proposta una suddivisione in lotti – dice il presidente della Srr4 Salvatore Chiantia – questo significa che si potrebbero mettere a gara i servizi, in base all’area di riferimento. Quindi, un lotto solo per la gestione delle attività a Gela, uno a Piazza Armerina, poi Niscemi e infine un lotto con tutti gli altri comuni. Il rischio, però, è che qualche lotto possa rimanere scoperto, magari perché ritenuto non profittevole da un punto di vista economico, rispetto agli altri”. L’assemblea dei sindaci ritorna a riunirsi in settimana. “Stiamo attendendo che il prefetto ci convochi”, dice ancora Chiantia. Sulle procedure di gara andate deserte i sindaci vogliono mettere al corrente la prefettura. Ci sono ancora tanti aspetti da chiarire, anche sul fronte dell’avvio dell’impianto di trattamento meccanico biologico. Ieri, a Palermo, si è tenuto un vertice, al dipartimento regionale acqua e rifiuti. Ci sono ancora collaudi tecnici da completare e la consegna alla Srr4 potrebbe concretizzarsi entro la prossima settimana. Il nodo vero, però, rimane la gestione dell’impianto, fondamentale per coprire il ciclo dei rifiuti, in città e negli altri comuni. “Ci sono ancora dei passaggi da completare – aggiunge Chiantia – a questo punto, non escludo che l’avvio a pieno regime possa slittare rispetto alla data prefissata dell’1 ottobre”. A fine settembre, scade la proroga del Tmb mobile, attualmente in funzione a Timpazzo. Senza il nuovo impianto, si rischia un’altra emergenza rifiuti.