Srr4, Marino lascerà a breve: cda da rinnovare, assemblea solo quando ci saranno i nuovi sindaci

Gela. Le amministrative di inizio giugno potrebbero ridisegnare in gran parte gli scenari della governance locale dei rifiuti. Nella campagna elettorale in corso, le polemiche sul rapporto tra questo sistema e la politica non sono mancate. Srr4 e la controllata Impianti Srr sono i due cardini della filiera territoriale. Il presidente del consiglio d’amministrazione di Srr4, Vincenzo Marino (sindaco di Mazzarino che sta per congedarsi), rimarrà in carica fino alla prima decade di giugno, per poi lasciare. Non è ricandidato alle urne mazzarinesi, dopo due mandati. Inizialmente, il suo posto verrà preso dal vice. Spetterà proprio all’attuale cda convocare l’assemblea dei sindaci, per un rinnovo complessivo. Il consiglio d’amministrazione della Srr4 infatti è in scadenza. Oltre che da Marino, è composto dai sindaci di Delia e Sommatino, Gianfilippo Bancheri e Salvatore Letizia. Probabilmente, per avere un quadro chiaro e formalizzare la convocazione dell’assemblea dei sindaci bisognerà attendere la conclusione del ciclo delle amministrative. “E’ giusto che i nuovi sindaci che si insedieranno – spiega Marino – possano partecipare all’assemblea ed esprimere la loro preferenza per il cda. Soprattutto, bisogna attendere che le amministrative gelesi si concludano. Il Comune di Gela ha la quota maggiore in Srr4”.