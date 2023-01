SSD Gela in rimonta sul Pro Ragusa, Pira e Scerra firmano il 2-1

Gela. Successo sofferto più del dovuto contro il Pro Ragusa. Alla ripresa del campionato la formazione di Mirko Fausciana vince 2-1 al Presti ma lascia intravedere qualche equivoco tattico. Scerra ed Ascia insieme non appaiono ben integrati, così come Pira e Camilleri sembrano la faccia diversa della stessa medaglia. Non è un caso che ad un certo punto del match il tecnico decida di tirare fuori proprio Ascia e Pira, che pur male non si erano comportati, per mettere dentro Brasile e Floridia. Biancazzurri senza Golisano squalificato e Tuvè in panchina. Pro Ragusa sorprendente. I giovani dell’ex Alessandro Nigro sono svegli ed interessanti.

Cronaca.

14’ GOL DEL PRO RAGUSA. Alla prima occasione ospiti in vantaggio con un colpo di testa di Camuti sul cross dalla destra di Guastella.

22’ Deoma sbaglia il gol del pareggio sull’errore di Carnazza. Il pallonetto non è preciso e si alza sopra la traversa.

33’ Rigore per il Gela. Lancio perfetto per Deoma, che salta due avversari ma viene steso prima della conclusione.

34’ GOL DEL GELA. Dal dischetto Pira non sbaglia e fa 1-1.

36’ Subito occasione per il 2-1 per i biancazzurri con una serie di conclusioni che la difesa ragusana sventa a stento.

SECONDO TEMPO

49’ Vitale potrebbe riportare in vantaggio il Pro Ragusa ma Pandolfo è reattivo e pronto all’uscita

60’ Triplo cambio per il Gela con Brasile, Floridia e Argirdeni dentro al posto di Caci, Pira e Ascia.

67’ GOL DEL GELA. Dall’angolo battuto di Riggio sulla respinta di Cavone il pallone sbatte sui piedi di Scerra che segna il gol del 2-1

81’ Pericolo per i biancazzurri. Il lancio smarcante per Rimmaudo ancora una volta per Pandolfo reattivo.

90+4 fine partita.