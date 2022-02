Stabilizzazione precari Asp, Cgil scrive ad Asp: “Subito un incontro”

“Si rende necessario un incontro per non disperdere il patrimonio di professionalità acquisito dai tanti professionisti che in questi anni si sono impegnati nell’Asp di Caltanissetta. Per molti, il percorso di stabilizzazione è stabilito dalla normativa nazionale, in particolare per tutti coloro che avranno raggiunto i 18 mesi di servizio al 30 giugno 2022, dei quali almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022- dicono i sindacalisti Fp-Cgil Alessandro La Marca, Maurizio Lopiano, Salvatore Cardinale e il segretario Angelo Polizzi per altri che non matureranno i predetti requisiti sarà necessario avviare un confronto per definire il percorso di stabilizzazione”. Intanto, considerano necessario proroga tutti i contratti in scadenza, allungandoli fino al 31 dicembre.