Stabilizzazione precari nelle strutture sanitarie, in Senato passa emendamento FI

Roma. Un altro tassello per rafforzare il sistema sanitario, fronteggiando la grave carenza di personale di cui soffre. Con l’approvazione di un emendamento al Milleproroghe, presentato dal senatore di Forza Italia Daniela Ternullo, viene infatti posticipato di un anno, ossia al 31 dicembre 2024, il termine per la maturazione dei 18 mesi di servizio, anche non consecutivi, necessari alla stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale e non, socio sanitario e amministrativo, previa apposita procedura selettiva. La legge di Bilancio 2022 prevedeva che almeno 6 di questi 18 mesi dovevano essere stati maturati nel periodo Covid, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.