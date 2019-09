Stadio Presti chiuso, Mattei a rischio sicurezza: squadre gelesi in bilico

Gela. La stagione agonistica, seppur dal basso, è oramai alle porte ma i due impianti sportivi di calcio sono ancora due cantieri aperti. Il Presti è chiuso da quasi due anni ed i lavori di decostruzione della tettoia, benché annunciati ogni settimana, non sono mai iniziati. E visto che in Seconda categoria si potrebbe utilizzare anche il Mattei di Macchitella, oggi può essere sfruttato solo per gli allenamenti. La rete di recinzione metallica è divelta in più punti e di conseguenza la sicurezza non può essere garantita poiché chiunque può accedere.

Ecco perché Emanuele Alabiso, consigliere della Lega, ha presentato una mozione che sarà trattata nella prossima seduta utile di Question Time.