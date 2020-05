Stadio “Presti”, per riapertura totale serve idoneità statica: avviato iter incarico

Gela. Come deciso dalla commissione di vigilanza dei pubblici spettacoli, prima di dare l’assenso definitivo alla riapertura dello stadio “Vincenzo Presti” serve un certificato di idoneità statica in zona sismica, sopratutto per alcune strutture, non sottoposte a verifiche ormai da oltre dieci anni. I tecnici del settore lavori pubblici, con la firma del dirigente Emanuele Tuccio, hanno disposto le procedure per l’assegnazione di un incarico ad un professionista esterno che verrà individuato tramite Mepa.