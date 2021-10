Stallo pro-Greco, Pepe: “Perché tutta questa importanza alle commissioni? E’ un pretesto”

Le traversie vissute dalla maggioranza, sembra abbiano suggerito a Greco di stoppare tutto, in attesa di verificare la tenuta politica dell’intera alleanza. Difficilmente, almeno in questo scorcio temporale, ci saranno aggiustamenti in giunta. Anche i forzisti dovranno attendere, nonostante la rosa dei nominativi di possibili assessori, in quota FI, sia già sulla scrivania dell’avvocato. E’ stato il sindaco a richiederla e Forza Italia l’ha messa a disposizione. Da allora, però, non ci sono stati sviluppi. In maggioranza, è principalmente il fronte civico a diffidare del protagonismo politico azzurro. A Greco è stato chiesto anzitutto di valutare gli equilibri dell’intera alleanza e anche sulle commissioni ci sono state condizioni precise, che però “critici” e forzisti non condividono per nulla. “Noi siamo con il sindaco – conclude Pepe – però, in base a ciò che emergerà, valuteremo. All’opposizione? Non escludo nulla. Decideremo insieme al gruppo”.