Stati generali di progressisti e civici, ci sarà Di Stefano: si lavora a un fronte compatto per le provinciali

Gela. Progressisti, civici e tutti gli amministratori locali che non si riconoscono nel centrodestra regionale. Sabato, in città, gli stati generali dell’area di centrosinistra serviranno a fare il punto per costruire una coalizione finalizzata alle provinciali di secondo livello. Dem e M5s, blocchi di riferimento dell’amministrazione Di Stefano, vogliono partire dal “modello Gela”, che ha ottenuto il successo alle amministrative. All’iniziativa di sabato mattina, ci sarà il sindaco Di Stefano che potrebbe essere nuovamente in prima fila, come candidato alla presidenza della Provincia. I pentastellati, i democratici, i civici e il blocco che sta nella sua amministrazione, sono favorevoli a un’alleanza da ritagliare nuovamente intorno a lui, come già accaduto per le amministrative dello scorso anno. Le incognite non mancano. All’aggregazione per le provinciali potrebbe dire di sì la dirigenza di Italia Viva, partito però attualmente all’opposizione della giunta ma a livello nazionale ormai nel centrosinistra.