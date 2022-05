“Stato rafforzi presenza in città”, Trainito: “Attivare sede distaccata della prefettura”

Gela. Più controlli e una maggiore presenza delle istituzioni in città, per cercare di debellare azioni come quella che ha distrutto l’automobile del consigliere comunale Gabriele Pellegrino. Confcommercio Ascom, attraverso il presidente Francesco Trainito, solleva tutte le preoccupazioni degli esercenti e delle categorie produttive, spesso destinatarie di danneggiamenti e intimidazioni. Il commissariato e l’organico del tribunale vanno rafforzati. “Cresce, purtroppo, la preoccupazione per il ripetersi di episodi a cui, da tempo, non eravamo più abituati. Siamo certi che le forze dell’ordine individueranno gli autori dell’ennesimo attentato incendiario ai danni di un consigliere comunale e imprenditore. Negli ultimi mesi – dice Trainito – i reati nel territorio sono in netto aumento. Speriamo che al più presto lo Stato dia dimostrazione della sua presenza nel territorio, non solo con l’aumento dei controlli delle autovetture, ma con un vero controllo del territorio, con pattugliamenti notturni della città e delle campagne, in balia di bande dedite a furti e danneggiamenti. Serve, immediatamente, il completamento della pianta organica del tribunale e del commissariato di polizia”. Per Trainito, la prefettura dovrebbe disporre la presenza di una sede distaccata in città.