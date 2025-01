Stazionarie le condizioni del tredicenne precipitato da un balcone, è monitorato dai medici

Gela. Il terribile volo dal balcone di uno stabile di via Stravinskij a Settefarine, del quale abbiamo riferito nel primo pomeriggio di oggi, ha causato ferite profonde ad un tredicenne. Come abbiamo riportato, sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e i poliziotti del commissariato. Il tredicenne è stato trasferito in elisoccorso in una struttura sanitaria di Catania. Filtra speranza per lui.