“Stazione isolata, porto, tangenziale e viabilità”, Cosca: “Si attivi un tavolo di regia”

“Il porto rifugio è un altro punto sul quale da anni aspettiamo sviluppi che stentano ad arrivare. Vorremmo capire quando partiranno effettivamente i cantieri della tangenziale – continua Cosca – si fa bene ad asfaltare la Gela-Manfria, come sta accadendo in questi giorni, però quella è una strada che andrebbe messa in sicurezza e migliorata. Lo stesso vale per la Gela-Vittoria e per l’asse attrezzato ex Asi. Siamo convinti che non si possa avere una visione limitata al singolo intervento infrastrutturale. Serve un monitoraggio completo e un tavolo tecnico che faccia da guida può diventare un punto fisso per mettere in moto interventi e lavori, con importanti ricadute occupazionali. I fondi del Pnrr e degli altri programmi di finanziamento vanno sfruttati”.