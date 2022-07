Stazione nel degrado, avviso per i lavori di manutenzione straordinaria: previsti interventi

Gela. Il degrado generale da tempo si è abbattuto sull’intera zona della stazione ferroviaria e a pagarne le conseguenze è soprattutto piazza Emanuela Setti Carraro. Il giardino pubblico è diventato una discarica a cielo aperto e spesso viene usato come bivacco. Uno scenario che abbiamo già documentato e che è stato segnalato dai residenti della zona. Francesco Vaccaro ha fatto rilevare più volte la necessità di interventi in tutto il quartiere. Questa mattina, è stato ricevuto dall’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli. Gli uffici erano già impegnati nella definizione di una procedura per affidare i lavori di manutenzione. E’ stato pubblicato l’avviso. Sono disponibili somme per circa 124 mila euro. Si cercherà di chiudere l’iter nell’arco di poche settimane, così da individuare l’impresa che dovrà intervenire nella zona.