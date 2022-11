Stazioni di ricarica per i mezzi elettrici, FdI: “Perché Comune non ha dato riscontro al progetto?”

Gela. Sarà un tema previsto all’ordine del giorno della seduta di question time di questa sera. I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia vogliono chiarimenti sulla mancata autorizzazione definitiva per il progetto di charging station, proposto tre anni dalla società Enel X. L’azienda intende realizzare delle postazioni di ricarica di mezzi elettrici, per favorire la mobilità sostenibile. L’iter è partito tre anni fa ma ad oggi la società non ha avuto ancora i riscontri definitivi. I consiglieri Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti chiedono di sapere quale sia l’ostacolo che non ha permesso il sì definitivo, con il rischio che la società dirotti l’investimento in altri Comuni.