Stazioni ricarica in città e fotovoltaico nel parcheggio Caposoprano, lavori affidati

Gela. L’aggiudicazione è definitiva e ora si attende l’avvio dei lavori. Le risorse finanziarie arrivano da fondi europei, assegnati anche a Palazzo di Città. E’ prevista la realizzazione di sistemi fotovoltaici nel parcheggio Caposoprano e quella di stazioni di ricarica per la mobilità sostenibile, in alcune aree della città. Gli uffici del settore sviluppo economico, prima della pausa natalizia, hanno predisposto gli atti finali, con l’aggiudicazione a due ditte del messinese, individuate attraverso la piattaforma Mepa. Si occuperanno dei lavori previsti per la realizzazione dei due progetti. In totale, sono stanziati fondi per circa 193 mila euro. Della sorte dei due progetti si è occupato il settore sviluppo economico, retto dal vicesindaco Terenziano Di Stefano, attraverso la struttura che segue le risorse comunitarie. Il dirigente Emanuele Tuccio ha chiuso l’iter, in attesa dell’avvio dei lavori. E’ stato nominato il rup, Rocco Incardona.