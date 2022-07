“Stella cadente”, Di Giacomo non parla in aula: Vella, “i Famà non mi hanno pagato”

Gela. Bruno Di Giacomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, chiamato a testimoniare dalla difesa di uno degli imputati nel dibattimento scaturito dall’inchiesta antimafia “Stella cadente”. E’ ritenuto nuovo capo del gruppo stiddaro e condannato in primo e in secondo grado proprio per i fatti legati al blitz. In videocollegamento, assistito dall’avvocato Francesco Enia, ha comunicato la scelta al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore. Questo filone processuale è attualmente in corso e il collegio ha anche affidato un’integrazione per la perizia su alcune intercettazioni telefoniche, con l’incarico ad una traduttrice dal romeno. Uno degli imputati, il licatese Giuseppe Vella, è stato sentito e ha respinto in toto le contestazioni che gli vengono mosse dai pm della Dda di Caltanissetta, in aula c’erano i magistrati Claudia Pasciuti e Davide Spina. L’esercente, che si occupa della fornitura di arredamenti e materiali per attività commerciali, è accusato di aver fatto pressioni sui fratelli Francesco Famà e Vincenzo Famà che sono tra coloro che denunciarono, attraverso un altro imputato, Giuseppe Truculento. “Ho conosciuto i Famà e Truculento nello stesso periodo – ha detto rispondendo alle domande poste soprattutto dal legale di difesa – mi avevano chiesto delle forniture. I Famà, però, non rispettarono gli accordi e non sono stato pagato. Ricordo due incontri, in presenza di Truculento, ma non ci furono mai minacce. Truculento con un’arma? Lo escludo”. Vella ha ribadito che ancora oggi non ha ricevuto quanto previsto per le forniture ai Famà.