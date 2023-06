“Stella cadente”, il ritorno della stidda: in primo grado nove condanne, fissato appello

Gela. Un anno fa il collegio penale del tribunale locale emise nove condanne e due assoluzioni, concludendo il procedimento di primo grado legato all’inchiesta antimafia “Stella cadente”. I ricorsi delle difese sono stati depositati negli scorsi mesi e ad inizio luglio è fissato il giudizio di appello, davanti ai magistrati di secondo grado. Per i pm della Dda, gli stiddari erano riusciti a riorganizzare il gruppo locale, sotto la guida di Bruno Di Giacomo, condannato in via definitiva insieme ad altri imputati che optarono per l’abbreviato, con decisione emessa dalla Corte di Cassazione a fine marzo. Gli altri coinvolti, invece, affronteranno il giudizio d’appello. In primo grado, il collegio penale del tribunale gelese ha confermato in gran parte la linea esposta dall’accusa. La pena più consistente, a sedici anni e quattro mesi di reclusione, per Vincenzo Di Giacomo, in continuazione con una pronuncia del 2006. Quindici anni a Giuseppe Nastasi, con il riconoscimento delle attenuanti e della continuazione. Quattordici anni e sei mesi a Vincenzo Di Maggio (sempre con il riconoscimento della continuazione interna). Quattordici anni, invece, per Salvatore Antonuccio (con la continuazione). Nove anni ad Alessandro Pennata (con il riconoscimento delle attenuanti), sette anni e sette mesi a Giuseppe Truculento e sette anni e quattro mesi a Giuseppe Vella. Un aumento di pena di quattro anni a Giovanni Di Giacomo, rispetto a quanto deciso con un’ordinanza del 2018. Infine, tre anni e sei mesi a Benito Peritore. Assoluzioni per Rocco Di Giacomo (difeso dai legali Antonio Gagliano e Tommaso Vespo) e Samuele Cammalleri (rappresentato dai legali Carmelo Tuccio e Flavio Sinatra). Nei loro confronti erano state richieste pene, rispettivamente, a sedici anni e otto mesi e a sette anni. Il collegio, solo per le loro posizioni, revocò le misure restrittive. Ai nove condannati imposto il risarcimento dei danni in favore degli esercenti vittime di pressioni e alle associazioni antiracket Fai e “Gaetano Giordano” (le parti civili sono assistite dagli avvocati Valentina Lo Porto, Federica Maganuco e Alessandra Campailla).