“Stella cadente”, imputati si difendono: in aula lungo esame di Scilio

Gela. Non si è ancora concluso l’esame di uno degli imputati, coinvolto nell’indagine antimafia “Stella cadente”. In aula, davanti al gup del tribunale di Caltanissetta, è stato sentito Alessandro Scilio, imputato ma allo stesso tempo parte civile nel giudizio abbreviato autorizzato dal giudice dell’udienza preliminare nisseno. Rispondendo alla domande del suo legale di fiducia, l’avvocato Davide Limoncello, ha ripercorso diverse vicende che gli vengono contestate, da quelle che riguardano la discoteca “Malibù” ai rapporti con il presunto capo della nuova stidda, Bruno Di Giacomo, fino agli spari contro il locale che gestiva. Ha spiegato che molte contestazioni si riferirebbero a fatti già ripresi nell’indagine “Tomato”, incentrata sullo spaccio di droga in città. Scilio verrà sentito anche alla prossima udienza, fissata per fine mese. Tra gli imputati, è stato esaminato anche Gaetano Simone. I suoi legali di difesa, gli avvocati Giacomo Ventura e Giovanna Cassarà, hanno ottenuto di sentire un testimone. Ha riferito su fatti addebitati allo stesso Simone.