“Stella cadente”, niente riti alternativi per presunti stiddari: a maggio richieste Dda

Gela. La gran parte dei difensori dei venticinque imputati, coinvolti nel terzo filone investigativo dell’indagine “Stella cadente”, ha preannunciato che non accederà a riti alternativi. Solo pochi coinvolti hanno già avanzato richiesta per definire la loro posizione davanti al gup del tribunale di Caltanissetta, Santi Bologna. Il prossimo maggio, quindi, potrebbero già arrivare le richieste dei pm della Dda di Caltanissetta, certi che gli imputati abbiano avuto un ruolo nel gruppo della stidda, riorganizzato dai fratelli Di Giacomo. Estorsioni, armi e droga, sarebbero stati i punti cardine per la ripresa dell’azione stiddara in città. In questa costola di indagine, sono coinvolti Francesco Oro, Gaetano Brosco, Francesco Carfì, Rocco Cinardi, Marco Gallo Cassarino, Luigi Garufo, Omar Sacco, Mirjan Ajdini, Nunzio Catalano, Laura Cosca, Giuseppe D’Antoni, Ciro Di Palma, Salvatore Esposito Ferrara, Luciano Guzzardi, Giuseppe La Cognata, Antonio Montana, Alessandro Pardo, Massimiliano Tomaselli, Vincenzo Tosto, Francesco Vizzini, Benedetto Giuseppe Curvà, Maria Cinardi, Giovanni Di Giacomo, Paolo Portelli e Michele Totaro. Il Comune, l’associazione antiracket “Gaetano Giordano” e la Fai, per il tramite dei rispettivi legali, hanno invece preannunciato l’intenzione di costituirsi parti civili, come capitato negli altri procedimenti scaturiti dalla stessa indagine.