“Stella cadente”, spari e incendi di bar e auto: “Riscontri da ammissioni Canotto”

Il poliziotto della mobile che ha seguito l’indagine ha risposto alle domande del pm della Dda nissena Matteo Campagnaro. Canotto avrebbe avuto un ruolo attivo anche nel giro di droga organizzato dagli stiddari. Per gli investigatori, Bruno Di Giacomo e i fratelli, ritornati in libertà, avrebbero riorganizzato il gruppo della stidda, con la disponibilità di armi. Il testimone ha parlato degli spari ad un garage, nella zona del quartiere Borgo. Vincenzo Di Giacomo avrebbe quasi rivendicato la paternità, intercettato il giorno successivo. Non sarebbero mancate minacce e intimidazioni esplicite, fino all’aggressione dei titolari di alcune rivendite di biciclette. Le difese, a cominciare da quella di Samuele Cammalleri (rappresentato dagli avvocati Carmelo Tuccio e Flavio Sinatra), hanno posto l’attenzione sulla presunta imposizione di forniture a bar e attività di ristorazione. Ritengono che le contestazioni mosse dai pm della Dda non trovino riscontri. Gli esercenti sottoposti a minacce e ritorsioni sono costituiti in giudizio con gli avvocati Valentina Lo Porto (che rappresenta i titolari di due diverse imprese commerciali) e Alessandra Campailla (che ha avanzato la richiesta per conto di un ambulante). Parte civile, ma solo per alcuni capi di imputazione, è anche uno degli imputati, Rocco Di Giacomo (con l’avvocato Antonio Gagliano). Parti civili sono la Fai e l’associazione antiracket, in aula anche questa mattina c’era il presidente Renzo Caponetti. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Flavio Sinatra, Carmelo Tuccio, Ivan Bellanti, Giovanna Zappulla, Cristina Alfieri, Enrico Aliotta e Antonio Impellizzeri.