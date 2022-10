“Stella cadente”, tocca alle difese concludere: legali hanno respinto accuse a Cammalleri

Gela. Questa mattina, davanti al collegio penale del tribunale, i difensori degli imputati nel dibattimento scaturito dall’inchiesta “Stella cadente” hanno iniziato ad esporre le rispettive conclusioni. La scorsa settimana, i pm della Dda di Caltanissetta, Claudia Pasciuti e Davide Spina, hanno chiesto undici condanne, con pene anche molto pesanti. Per l’accusa, tutti i coinvolti avrebbero gravitato nel gruppo riconducibile al boss Bruno Di Giacomo (già condannato in primo e in secondo grado). Hanno respinto ogni contestazione i legali di Samuele Cammalleri (nei suoi confronti la richiesta è di sette anni di detenzione). Gli avvocati Flavio Sinatra e Carmelo Tuccio hanno messo in luce quelle che ritengono chiare incongruenze sia rispetto all’esito investigativo sia per quanto riguarda ciò che è stato riferito in aula, nel corso del dibattimento, proprio sul conto dell’imputato. Stando alle accuse, attraverso la vicinanza a Bruno Di Giacomo, sarebbe riuscito ad imporre le forniture a più locali della città. I legali sono tornati a mettere in dubbio la fondatezza delle dichiarazioni rese soprattutto da due esercenti, il cui contenuto è stato alla base dell’inchiesta. Ci sarebbero state forzature e versioni ritenute non convincenti. Cammalleri, anche sentito in aula durante il giudizio, ha negato qualsiasi pressione, parlando del lavoro che svolge nel bar-pasticceria di proprietà della famiglia.