Stellantis, Urso “Riportare l’Italia al centro della strategia”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo realizzare un piano Stellantis, ho convocato il tavolo per giorno 17 dicembre”, in cui ci attende che “l’azienda ci presenti un piano assertivo, chiaro e sostenibile per rilanciare la produzione, gli investimenti nel nostro Paese e garantire tutti gli stabilimenti ed evitare ogni forma di licenziamento”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al Tg1. “Sono convinto – aggiunge – che riusciremo finalmente a riportare l’Italia al centro della strategia di Stellantis”.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).