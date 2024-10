Sterpaglie a ridosso del lungomare, Orlando segnala sui social: avvisaglie anche politiche?

Gela. Condizioni non proprio in linea con i parametri del decoro urbano. Sterpaglie e qualche rifiuto abbandonato si notano in modo evidente, in una delle zone limitrofe al lungomare Federico II di Svevia, a poca distanza dall’uscita del parcheggio Arena. A segnarlo, sui social, è il capogruppo del Pd Gaetano Orlando. Nei commenti, fa intendere che da Impianti Srr, la società del servizio, si aspetterebbe un altro tipo di attività di pulizia. Quello del capogruppo sembra pure un invito, non troppo velato, verso l’amministrazione, che sostiene insieme al suo stesso partito.