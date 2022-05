Sterpaglie e aree incolte, mancano interventi a Settefarine

Gela. Rimangono tante le aree incolte, in diversi quartieri della città. Sono a forte rischio, anzitutto di incendio. Con le temperature in aumento e la mano dei piromani sempre pronta ad appiccare fuochi, l’emergenza rimane. Una nuova segnalazione arriva da Settefarine. Alcuni residenti temono per l’area incolta di via Mendelssohn. Anche in questo caso, è vasta la zona ricoperta da erbacce e sterpaglie, a ridosso di tante abitazioni.