Sterpaglie e incendi, allarme da via Australia: “Troppo degrado e il pericolo aumenta”

“La situazione è sempre più grave – dice Francesco Vaccaro – ho tentato di ottenere più attenzione per quello che si verifica nel quartiere, ma ad oggi non ci sono state vere risposte. Il degrado è in aumento e gli incendi sono un pericolo costante. Questa potrebbe essere un’area della città tra le più caratteristiche, ma nel concreto siamo sempre lasciati al nostro destino, tra sterpaglie, aree incolte, insetti e incendi. Anche i privati, in realtà, mi pare che non recepiscano il messaggio. Spero che la situazione possa cambiare e in fretta”. Sulla via Australia, negli scorsi mesi è stata anche presentata un’interrogazione, firmata dal consigliere grillino Virginia Farruggia.