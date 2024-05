“Stiamo lavorando per completare la lista Tutti Insieme”, Vella: “Cosentino scelta per la sua competenza”

Gela. Hanno mosso i primi passi lo scorso anno e si sono subito collocati in un ambito strettamente civico. Il gruppo “Tutti insieme” è tra le “sette sorelle” a sostegno dell’ingegnere Grazia Cosentino, nel patto largo con i moderati. L’intesa è stata più volte ribadita dai vertici del movimento. “Per quanto riguarda la lista – dice il presidente Alessandro Vella – noi stiamo lavorando per completarla e presentarla. Abbiamo tempo fino al 15 maggio. Una base solida c’è e vogliamo completare il lavoro. E’ anche vero che non è semplice per un gruppo come il nostro. Diciamo che siamo al completo almeno per il settanta per cento”. “Tutti insieme” ha deciso di seguire il progetto Cosentino, insieme ai gruppi moderati e ai partiti ufficiali del centrodestra. “Siamo rimasti coerenti ai principi che sono stati fondanti per la nostra costituzione – aggiunge Vella – ci siamo sempre rivisti in un’area moderata e la scelta dell’ingegnere Cosentino la sposiamo in pieno. In una fase emergenziale come quella che attraversa l’ente comunale, bisogna affidarsi ad un tecnico competente. L’ingegnere è un ex dirigente comunale e conosce molto bene la macchina burocratica. Sapremo da subito affrontare le conseguenze del dissesto”. “Tutti insieme”, in questo periodo, ha dovuto affrontare alcuni forfait interni.