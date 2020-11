Stidda a Brescia, “accuse confermate”: chiesto processo per coinvolti in “Leonessa”

Marchese, anche durante le indagini e in aula, ha ammesso diverse contestazioni, tracciando le attività che avrebbe svolto per favorire le aziende. Ha però sempre negato di essere un affiliato ad organizzazioni mafiose. Secondo gli investigatori, sarebbe stato affiancato da alcuni presunti complici, che avrebbero operato da procacciatori, nel tentativo di allargare la rete delle compensazioni e delle consulenze alle aziende. Dietro a tutto, secondo l’antimafia bresciana, ci sarebbe stato il marchio degli stiddari. I difensori degli imputati si sono opposti alla richiesta di rinvio a giudizio (solo alcuni imputati hanno optato per il rito abbreviato). I pm replicheranno alla prossima udienza. Tra i difensori degli imputati, almeno in questo primo blocco dell’udienza preliminare, ci sono gli avvocati Giacomo Ventura, Flavio Sinatra, Giovanna Zappulla, Davide Limoncello e Sinuhe Curcuraci.