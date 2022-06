Stidda nei cantieri, “mai pressioni per lavori Barone”: “Niente minacce per assumere Curvà”

Gela. Non ci furono pressioni o minacce degli stiddari per far affidare lavori alla ditta di Umberto Barone e per l’assunzione di Carmelo Curvà e di Luciano Orazio Curvà. E’ quanto hanno riferito i testimoni sentiti in aula, questa mattina davanti al collegio penale del tribunale. Le indagini coordinate dalla Dda di Caltanissetta portarono a ricostruire presunte ingerenze stiddare ai danni di imprenditori locali. “Non ho mai subito pressioni per affidare a Barone i lavori di tinteggiatura nei cantieri delle villette – ha spiegato un professionista sentito su richiesta della difesa dello stesso Barone – uno dei fratelli Cirignotta mi chiese un giudizio sul lavoro svolto da Barone e gli dissi che per me era affidabile”. Secondo gli investigatori, gli stiddari avrebbero preteso assunzioni anche dal gruppo imprenditoriale dei fratelli Guido Cirignotta e Angelo Cirignotta, indicate come persone offese e al contempo tra gli imputati con l’accusa di favoreggiamento.