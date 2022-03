“Stop a volantini e affissioni senza regole”, arrivano le prime multe ai trasgressori

Gela. E’ di qualche giorno fa l’ordinanza del sindaco Lucio Greco per contrastare il volantinaggio selvaggio e abusivo. Ieri, sono iniziati i controlli della polizia municipale e sono state elevate le prime multe ai trasgressori. Quattro le attività commerciali sanzionate. Ieri, nella zona dello stadio comunali e oggi nei pressi di via Ermocrate. I controlli continueranno in maniera serrata nei prossimi giorni. “Ringrazio i cittadini che stanno collaborando e segnalando casi limite sui quali siamo prontamente intervenuti. Pubblicità sì, ci mancherebbe altro, ma riempire di volantin i portoni delle abitazioni, i pali della pubblica illuminazione, i muri, i parabrezza e i lunotti degli autoveicoli in sosta, gli alberi e le strade, è una pratica non solo fastidiosa ma che finisce anche col creare seri problemi di pulizia. In alcuni casi, addirittura, abbiamo trovato dei tombini otturati da montagne di carta abbandonate lungo le vie e portate via dalle piogge. I volantini, di qualunque natura siano, devono essere distribuiti in maniera parsimoniosa e affissi solo negli spazi consentiti dalla legge. Anche in questo modo, proviamo a ripristinare il decoro urbano e a rendere la città più vivibile”, ha dichiarato l’assessore all’ambiente Cristian Malluzzo.