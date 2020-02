Stop reperibilità autisti, trasferimento “quasi a rischio” di partoriente con emiparesi

A mandare su tutte le furie il dirigente di Ostetricia sarebbe, stando al contenuto del comunicato interno, l’impossibilità di fare leva sulla reperibilità degli autisti e usare le ambulanze in dotazione all’ospedale rimaste ferme al palo dai “tagli” alla reperibilità.

Erano state le sigle sindacali a denunciare, senza successo, la necessità di garantire la pronta reperibilità degli autisti onde incorrere in situazioni simili.

I tempi di trasferimento della partoriente hanno subito ulteriori ritardi perché le ambulanze delle due postazioni del servizio 118 erano impegnate in altre emergenze.

Per correre ai ripari, considerata la situazione di “quasi rischio” evidenziata dal dirigente di Ostetricia, si sarebbe rivelato necessario chiedere l’ausilio di una ambulanza dell’ospedale nisseno Sant’Elia che da Caltanissetta è giunta in città dove ha prelevato la paziente per trasferirla ad Enna presso la più efficace unità operativa di Ostetricia dotata di Utin e Neurologia. “In attesa di riscontro – scrive l’ostetrico ai dirigenti dell’Asp di Caltanissetta – comunico la mia disponibilità per eventuali audit di confronto”.