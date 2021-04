Stop servizio disabili Aias, lavoratori a rischio: Ugl ha scritto alla prefettura

Gela. Con la preannunciata interruzione del servizio di trasporto per gli assistiti Aias, che dovrebbe concretizzarsi ad inizio maggio, a rischio ci sono i posti di lavoro degli operatori che da decenni coprono queste attività. L’Ugl ha deciso di scrivere alla prefettura. Una nota ufficiale è stata firmata dal segretario provinciale sanità privata Biagio Tuzzetti e dal segretario confederale Andrea Alario. I sindacalisti temono che questioni amministrative e burocratiche, nei rapporti tra Aias e Comune, penalizzino gli operatori e gli assistiti. “E’necessario evidenziare la circostanza per la quale simili decisioni cozzano appieno con le disposizioni di cui alla legge 328/00 che nel caso di specie, garantisce agli aventi diritto- scrivono i sindacalisti nella nota inviata alla prefettura ma anche al sindaco – l’obbligo dei servizi di trasporto presso i centri di riabilitazione sanitaria, che non può interrompersi per colpe che non dipendono dagli assistiti, né tantomeno dai lavoratori, tale interruzione è esclusivamente riconducibile a contese che interessano la sfera burocratica ed amministrativa, con l’associazione che risulterebbe penalizzata”.