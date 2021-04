Stop trasporto disabili, Abela: “Non capiamo il silenzio del sindaco e dell’assessore”

Per i dem locali, sulla tutela dei servizi per i disabili non si può perdere altro tempo. “Ci uniamo al richiamo solidale che le associazioni a tutela della disabilità hanno innalzato nei confronti di una tematica che non può essere intesa come qualcosa da demandare, né in termini di tempo né di responsabilità, e sollecitiamo l’intervento della Consulta delle disabilità, come strumento fondamentale per il ripristino dell’equilibrio e dell’equità sociale. I disabili hanno già pagato un prezzo altissimo a causa della pandemia – conclude – fatto di un isolamento forzato e necessario. Non possiamo permettere che questa condizione perduri per mera inerzia, adducendo scuse assolutamente non plausibili, a fronte di un servizio obbligatorio e necessario che ha lo scopo di garantire le giuste cure a chi merita tutela ed attenzione”.