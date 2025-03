Storie tese tra Messinese e i cinquestelle, denunciò per diffamazione: assolti anche in appello

Gela. La denuncia per diffamazione venne presentata dall’ex sindaco Messinese, che si ritenne leso da commenti e da una foto, postati sui social, all’indomani del suo divorzio politico dal Movimento cinquestelle. La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato l’assoluzione per gli imputati, che avevano già ottenuto una pronuncia favorevole in primo grado, dal tribunale di Gela. Si tratta dell’ex parlamentare europeo Ignazio Corrao, di uno dei pentastellati della prima ora, Luigi Calà, e dell’esercente Niki Interlici. La difesa, con il legale Flavio Sinatra, ha concluso per la conferma del verdetto favorevole e per il non accoglimento dei ricorsi avanzati, anche dalla parte civile. L’ex sindaco si è costituito nel procedimento, rappresentato dall’avvocato Venere Salafia. In primo grado, la stessa procura parlò di “critica politica”, seppur condotta dagli imputati con frasi forti e immagini, postate sui social network.