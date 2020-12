Strada Castelluccio bloccata da discarica, “proprietaria deve pagare tutte le spese”

Gela. La strada di accesso al Castello Svevo letteralmente bloccata da una discarica a cielo aperto, è solo una delle tante denunce pubbliche di queste ultime settimane. Sono decine le discariche abusive che spuntano in città, ma anche fuori dal perimetro urbano. Questa testata ha più volte segnalato violazioni e lo scempio che si registra, soprattutto dove i controlli non ci sono, anche se ormai i rifiuti senza regole spuntano pure nel cuore della città. Dopo la segnalazione della discarica lungo la strada di accesso al Castelluccio, in realtà le operazioni di rimozione non sono state così celeri. Palazzo di Città, infatti, ha emesso un’ordinanza dirigenziale che impone alla proprietaria delle masserizie abbandonate di procedere a proprie spese.