Strada dissestata nel cuore di Caposoprano, in via Pio X buche e manto che si stacca

Gela. Ci sono stati più solleciti e diffide, ma dal Comune non è mai arrivata risposta. Il manto stradale della via Pio X a Caposoprano è in condizioni sempre peggiori. Buche e tratti di asfalto ormai del tutto staccati, sono pericoli non solo per l’incolumità di chi vive nella zona ma anche per gli automobilisti. E’ un’arteria stradale molto battuta dal traffico veicolare. Il manto è del tutto degradato.