Strade come piste da corsa e caos urbano, Fiab: “Dall’amministrazione nessuna risposta”

Gela. Un vero e proprio “caos”, in una città insofferente alle regole stradali e con un’amministrazione comunale che non risponde alle tante segnalazioni nel tempo avanzate dalla Fiab. Il quadro generale è grave e lo tracciano il presidente ed il vice della sezione locale Fiab, Simone Morgana e Giuseppe Romano. “Una situazione che sembra non cambiare, come se ci si fosse arresi ad un’accettazione inevitabile del caos urbano. E’ questa la sensazione che percepiamo dopo anni di segnalazioni e denunce. La città è invasa dalle auto in un costante stato di pericolo fisico per pedoni, ciclisti e utenti vulnerabili. Una condizione estesa a tutte le arterie urbane, dalle più centrali a quelle periferiche e che purtroppo porta a comportamenti indisciplinati sempre più numerosi. Non è da sottovalutare quello che sta succedendo, perché ad oggi non sembra esserci alcun controllo reale sulla mobilità e sulla gestione dello spazio pubblico, dalla velocità delle auto alla mala sosta costante, dagli interventi di moderazione del traffico alla gestione delle zone scolastiche. Le proposte le abbiamo fatte – dicono Morgana e Romano – e continuiamo a farle, disponibili al dialogo con ogni amministrazione, ma anche consapevoli che non sono le parole a cambiare la vita delle persone. Così, mentre passano gli anni ed aumentano le nostre segnalazioni, non vediamo risposte concrete e reali. La città vive nella morsa di maxi scooter e moto di grossa cilindrata che sfrecciano a velocità folli tra auto incolonnate ovunque, con buona pace per la sicurezza di tutti. Arterie come la via Venezia o il lungomare passano dall’essere intasate dalle auto a momenti in cui le stesse auto sfrecciano oltre i limiti di velocità. La sosta in doppia e tripla fila è la regola in molte zone della città, mentre le mini car ormai affollano ampie aree nei pressi delle scuole, in violazione di qualsiasi divieto di sosta e con il pericolo che, se non si disciplinano sosta e mobilità di questi piccoli mezzi, tra poco nelle aree degli istituti superiori serviranno parcheggi multipiano per centinaia di posti”.