Strade di sangue, dicembre nero per Gela e Niscemi: sei morti e il dramma delle famiglie

Gela. Il mese della speranza, quello che culmina nel Natale, si è trasformato in tragedia e dolore, per due comunità, quelle di Gela e Niscemi. In questo dicembre, sei vittime, tutte strappate via ai loro affetti dalla strada e da terribili incidenti, che hanno intriso di lacrime lo spirito di un Natale, che doveva essere di ripresa, dopo due anni di pandemia. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, Niscemi si è trovata davanti allo shock dei tre giovanissimi morti per un terribile schianto stradale. Per Gaetano Parisi, Rosario Quinci e Alessandro Cirrone, la notte di Natale è stata quella di una fine, prematura, che ha lasciato nello sconforto le famiglie e l’intera città. Domani pomeriggio, sono in programma i funerali. Solo poche ore fa, invece, è arrivata la conferma del decesso del sessantaquattrenne gelese Egidio Vella, che a fine novembre era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, alle porte della città. Era in sella alla sua moto quando si è verificato lo schianto. Un centauro esperto, che però a causa delle gravi ferite riportate ha cessato di respirare, dopo un intero mese di ricovero al “Sant’Elia” di Caltanissetta. Nel nosocomio nisseno era arrivato, proprio per le gravi condizioni riscontrate dai soccorritori.